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Источник информагентства сообщил о поставках в зону спецоперации сотен новых танков Т-90М и Т-72Б3М

Источник информагентства сообщил о поставках в зону спецоперации сотен новых танков Т-90М и Т-72Б3М

Российский военно-промышленный комплекс продолжает насыщать российские войска, находящиеся в зоне спецоперации, новой бронетехникой, в том числе и танками.

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