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Фетисов заявил о намерении обратиться в МОК от имени российских спортсменов

Фетисов заявил о намерении обратиться в МОК от имени российских спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов заявил в беседе с aif.

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