Убийственный путч. Зачем член ГКЧП Борис Пуго простился с жизнью в августе 1991 года

Политика СегодняПолитикаУбийственный путч. Зачем член ГКЧП Борис Пуго простился с жизнью в августе 1991 года Государственный комитет по чрезвычайному положению – сокращенно ГКЧП – просуществовал четверо суток.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTravellerЭх как эти НАСТОЯЩИЕ путчисты, все эти степанковы пытаются уйти от ПРАВДЫ! Если они не успели замести следы и не уничтожили записи Всесоюзного радио, то пусть опубликуют интервью с задыхающимся от собственного "хероизма" Герши Явлинского, которое звучало в прямом эфире 23 августа 1991 г. Он взахлёб рассказывал, как лично ездил "арестовывать ГКЧПиста Пуго". Но так и не ответил на вопрос, как "самоубился" Пуго и почему раненая в голову жена тщетно тянулась к телефону. И пусть ответят, а не было ли на том пистолете отпечатков пальцев Явлинского.Комментировать
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