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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Сафонов о «Спартаке»: «В составе много балласта, и они не могут избавиться от него. Зачем держать Соболева, если тренер видит, что он не хочет тренироваться?»

«Сейчас все в восторге от «Спартака», но они обязаны были обыграть «Химки». Барко – молодец, в первой игре забил.

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