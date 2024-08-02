Агент Сафонов о «Спартаке»: «В составе много балласта, и они не могут избавиться от него. Зачем держать Соболева, если тренер видит, что он не хочет тренироваться?»

«Сейчас все в восторге от «Спартака», но они обязаны были обыграть «Химки». Барко – молодец, в первой игре забил.
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