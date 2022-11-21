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«Нидерланды хотят зайти как можно дальше, а иначе зачем участвовать в ЧМ?» Нопперт после 2:0 с Сенегалом

Андрис Нопперт поделился эмоциями после дебюта за сборную Нидерландов на ЧМ-2022. «Конечно, дебют – это особенный момент.

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