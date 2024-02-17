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Иск ММК к итальянской Danieli на 27,3 млн евро был удовлетворен

Иск ММК к итальянской Danieli на 27,3 млн евро был удовлетворен

Иск ММК к итальянской Danieli на 27,3 млн евро был удовлетворен Татьяна АрестоваВ разбирательстве «Магнитогорского металлургического комбината» с Danieli, итальянским поставщиком металлургического оборудования, достигнут определенный прогресс.

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