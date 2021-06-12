Трэй Янг посоветовал судье «открыть глаза» после фола на Эмбииде

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг в четвертой четверти третьего матча серии с «Филадельфией» (111:127, 1-2) получил технический фол, когда оспаривал зафиксированное нарушение на центровом гостей Джоэле Эмбииде.
Популярные статьи
- Сизерон о совместном фото с бойфрендом: «В какой-то момент понял, что это может помочь многим молодым фигуристам или другим людям»
- Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Алексей Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
Свежие комментарии