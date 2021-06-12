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Трэй Янг посоветовал судье «открыть глаза» после фола на Эмбииде

Трэй Янг посоветовал судье «открыть глаза» после фола на Эмбииде

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг в четвертой четверти третьего матча серии с «Филадельфией» (111:127, 1-2) получил технический фол, когда оспаривал зафиксированное нарушение на центровом гостей Джоэле Эмбииде.

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