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Регионы России

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Егор Титов вошёл в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в тульском «Арсенале»

Егор Титов вошёл в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в тульском «Арсенале»

Егор Титов назначен первым помощником главного тренера тульского «Арсенала» Дмитрия Аленичева. Контракт будет подписан в ближайшее время при согласии сторон, сообщает «Бомбардир».

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