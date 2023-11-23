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Занзибар готов сыграть с Россией, Норманн заплатит «Ростову» за разрыв контракта, интервью Дзагоева, Францию могут дисквалифицировать с ЧМ U17 и другие новости

Занзибар готов сыграть с Россией, Норманн заплатит «Ростову» за разрыв контракта, интервью Дзагоева, Францию могут дисквалифицировать с ЧМ U17 и другие новости

1. Сборные Занзибара и Танзании готовы сыграть с Россией в 2024 году: «Российская Федерация – хороший партнер с отличной репутацией».

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Комментарии
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Игорь Афанасьев
Появился еще один эксперт-Дзагоев. Ну раз в год, так раз в год, мы согласны.
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