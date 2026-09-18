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Диетолог Соломатина призвала убрать из рациона жареную пищу во время болезни

Диетолог Соломатина призвала убрать из рациона жареную пищу во время болезни

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина в интервью телеканалу «Москва 24» объяснила, какие продукты помогут организму быстрее справиться с острой респираторной вирусной инфекцией.

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