Госдума проведет первое заседание весенней сессии 13 января

Весенняя сессия Госдумы 2025 года откроется 9 января. Депутаты начнут работу с региональной недели, когда они посещают свои избирательные округа для встреч с избирателями, первое пленарное заседание пройдет 13 января, в субботу, 4 января, РИА Новости со ссылкой на сведения от главы комиссии по регламенту Государственной Думы РФ Виктора Пинского.