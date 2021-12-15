Страна и люди

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К. Сивков: «За 30−40 минут российские войска украинцев не побьют»

К. Сивков: «За 30−40 минут российские войска украинцев не побьют»

Войны бывают разные, в том числе холодные и воображаемые Юрий Енцов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Константин Сивко Леонид Ивашов Давайте сделаем это по-быстрому — такого рода прогнозы западных военных аналитиков в последнее время не редкость.

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