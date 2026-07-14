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Алабугада бишенче тапкыр «Туган батыр» җәядән ату турниры узачак

Алабугада бишенче тапкыр «Туган батыр» җәядән ату турниры узачак

1 августта Алабуга шәһәрендә бишенче тапкыр «Туган батыр» җәядән ату турниры узачак. Бу хакта бүген «Татар-информ» мәгълүмат агентлыгында узган матбугат очрашуында «Туган батыр» татар милли мәдәни проекты авторы, җәмәгать эшлеклесе һәм меценат Радик Абдрахманов хәбәр итте.

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