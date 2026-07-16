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В Британии призвали лишить рабочих виз аргентинских игроков из АПЛ из-за баннера на ЧМ-2026

В Британии призвали лишить рабочих виз аргентинских игроков из АПЛ из-за баннера на ЧМ-2026

Экс-помощник бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Нил Гардинер высказался о том, что футболисты сборной Аргентины продемонстрировали политический баннер, связанный с Фолклендскими островами, после матча полуфинала ЧМ-2026.

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