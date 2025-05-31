Расправился с невестой. В Петербурге парень жестоко убил 18-летнюю девушку

Петербургская полиция обнаружила в квартире дома в Московском районе тело 18-летней девушки. Предположительно, несчастная погибла от рук любимого человека — ее множество раз пырнул ножом собственный жених.
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