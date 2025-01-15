Украину ждет «Нюрнбергский процесс-2». Нардепы рассказали о пытках в концлагере СБУ на весь мир

Ванька Жуков

Троцкий в 1920 обосновывал необходимость террора в своём учебнике "Терроризм и коммунизм". Террор с тех пор стал проверенным инструментом сохранения власти где бы то ни было и стал де-факто наукой каннибалов под болтовню о демократии, прав человека и прочий бред сиф кэйбл. Откуда приехал Бронштейн ибн Троцкий в тыл воюющей России, с чьими деньгами и поручениями? Блинкен и Нуланд не знали как делаются перевороты и сохраняется власть после них не ведая наследия Троцкого?