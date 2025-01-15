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Украину ждет «Нюрнбергский процесс-2». Нардепы рассказали о пытках в концлагере СБУ на весь мир

Украину ждет «Нюрнбергский процесс-2». Нардепы рассказали о пытках в концлагере СБУ на весь мир

12 января на Украине отмечали День украинского политзаключенного. Эта дата зафиксирована в политическом календаре страны по инициативе экс-кандидата в президенты, лидера РУХа Вячеслава Черновола.

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Комментарии
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Ванька Жуков
Троцкий в 1920 обосновывал необходимость террора в своём учебнике &quot;Терроризм и коммунизм&quot;. Террор с тех пор стал проверенным инструментом сохранения власти где бы то ни было и стал де-факто наукой каннибалов под болтовню о демократии, прав человека и прочий бред сиф кэйбл. Откуда приехал Бронштейн ибн Троцкий в тыл воюющей России, с чьими деньгами и поручениями? Блинкен и Нуланд не знали как делаются перевороты и сохраняется власть после них не ведая наследия Троцкого?
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7 час.
ВЖ
Ванька Жуков
По чьей команде и рекомендациям резво свалили за бугор множество медийных фигур, типа Шендеровича и Альбац, куда с наполненными карманами отбыл Галкин и Чубайс?
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7 час.
Lora Некрасова
Это просто ужас. Эти украинские выродки хуже немецких фашистов. Немцы уничтожали Евреев и русских, чужую для них нацию. А эти подонки глумятся, мучают и уничтожают своих же украинцев. И всех этих выродков прикрывает Европа и США.
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1 час.

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