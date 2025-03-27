Слухи о безвредности марихуаны сильно преувеличены

Два крупных исследования показывают, что активные потребители каннабиса подвергаются ошеломляющему риску сердечного приступа в шесть раз выше по сравнению с теми, кто воздерживается от этого наркотика, даже среди молодых и в остальном здоровых взрослых.
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