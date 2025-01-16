Синоптики 16 января пообещали петербуржцам экскурсию в весну

В городе потеплеет до плюс 4 градусов В четверг, 16 января, синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом сформирует тёплый сектор циклонического вихря, центр которого в середине дня окажется над акваторией Баренцева моря, сообщают «Метеовести».