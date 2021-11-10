Г.А. Зюганов: «Это праздник прорыва в новый мир!»

Политика как она естьПолитикаГ.А. Зюганов: «Это праздник прорыва в новый мир!»Руслан Тхагушев. Павел Орехов. Фото: Сергей Сергеев, Константин Баранов. Видео телеканала «Красная Линия».Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕИЕвгений ИвановМного текста выдаёт эта говорящая голова. Да, п...здеть не мешки ворочить.Дмитрий ДемочкинЭтот прорыв в новый мир наблюдали 70 лет. И что опять прорыв?)))))AIAlex ImenАнтипрорывNNataСказано много и правильно. Но слова к делу не пришьешь, а дела -то нет.Добравшись, в свое время, до власти высшее руководство решило взять еще больший кусок чем держали во рту. Ни кто из них не воспротивился дележу - ждали своей добычи.Да и сейчас . кроме словесного поноса - ни чего. Вряд ли кого-то могут за собой повести. так что, увы, увы, увы...Nikolia VovchenkoА всё потому что продолжают делить цель и результаты той революции на"наше" и "другое"NNataНет,у них нет "другого", есть только выгодно не выгодно. Скоро крепостное право объявят - это будет выгодно.ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВМожно подробнее о каком куске вы здесь разглагольствуете ?ВВП использует тактику самовозрождения страны , играя на чувствах людей и его мудрости . Почему вы не можете себе представить и перенести её на Зюганова . Правда победит в итоге . Всегда так было . Русская Советская империя умеет себя защищать . А те кто раздробил Союз будут и уже многие из них наказаны и законом и жизнью .NNataЖаль только, что в дни эти чудесные жить не придется ни мне ни тебе...Тимофеев Тимофеевя всё понимаю. сегодня -когда страна поднялась с колен, можно в обещалки поиграть. что же зюганов струсил и отдал страну ельцину и не стал страну вытаскивать из раздрая. просто струсил. подлец.ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВЯ вообще-то вопрос задал . А насчёт сдал . Да ещё вопрос он вообще-то знал об этом . Вот Вы знали? Это вопрос номер два . А когда референдум поводили голосовало 86% населения страны против распада . Он что силовик , да и силовиков ГКЧП скрутили . А он как и все голосовал против и далее не изменял партии коммунистов , ни то что некоторые перелётные птички , и сегодня кудахчат по бумажкеТимофеев Тимофеева в какой партии состояли члены гкчп? у зюганова была возможность возглавить страну и кто свои голоса отдал Ельцину? и при чём распад страны в то время.ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВА это совсем не важно , поскольку речь идёт о подавлении силовиков . А насчёт возглавить , так должность выборная . А распад при том , что не он его делал . Так в чём же его винить ? . Лично моё мнение , конечно можно было и поэнергичней разворачивать движение , только в тот момент более целе-направленно и подготовлено работал госдеп при наличии не ограниченных финансовых влияний практически всего кап. мира , таких , что не только партия , но и страна не выдержала бы финансовой борьбы .Православный Коммунист Православный КоммунистВеликий Ленин пристрелил бы этого иуду !ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВЧо к чему . наклеил ярлыки , а смысла нолькормчийВот только господин ЗЮ в вашей партии нет настоящих ленинцев и коммунистов - одни приспоособленцы !ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВА ты сходи на собрания КПРФ и увидишь воочию . Вы же и читать скоро разучитесь , а следом и писать , потом и думать , а далее в клетку и за деньги будут показывать .СибирякЗюганов,это продажный ган....онВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВТы вообще статью -то прочёл ? Ну и голос разума , что тебе подсказывает , что не так ? . Да и в Сибири таких нет как ты .Тимофеев Тимофеевза что же вы так очень нужную вещь в хозяйстве. сказали бы штопанный... и далее по тексту.Sergej SmycokНастоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Любая Идея жива, пока люди готовы без колебаний ради неё идти на смерть. А сегодня нет в мире таких Идей. Люди погрязли в достатке, удобстве и заботятся больше о своём животе, и это в конце-концов убьёт человечество. Сегодня уже никто никого никуда не поведёт , наверное, это и есть Конец СветаНадеждаВот теперь понятно зачем парашкин лося завалил)Николай ЗайчиковПрав Хюганов на все 100%Сергей РоссиТак его ещё никто не обзывал)))Николай ЗайчиковВы про что , я никого не обзывалВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВВот родился ты и надо было сразу нанять корректора , а так жить трудно будет .Тимофеев Тимофеевдве буквы рядом на клаве. бывает.АРандрей родыгинХрюганов. Точно такая же свинОта, как и все его окружение. Даже свой "свечной заводик" имеется...Николай ЗайчиковДядя , ты наверное дурак , а где ты и кого в нвнешней власти без свечного заводика видал . Ни одного работяги или крестьянина там и в помине нет .Wladimir СоснинТак 7 ноября-то не догадались заколотить мавзолей фанерой-то? А то вдруг мумия очнётся да выйдет из мавзолея и покажет рукой толпе народа куда следует идти?ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВПоспокойней братцы ВВП уже заднюю включил , нам наблюдать осталось как будет человек выходить из положения . Так что все мы в одной упряжке , всем досталось и достанется ещё .Сергей ВергунЗюганов говорит только о хорошем и избегает вспоминать плохое. К распаду СССР шёл не один год. Терпеть не могу Горбачёва и Ельцина, но нельзя всё валить на них. Черчилль сказал:"Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха." К 1990г золотой запас просрали почти весь, оставалось 200 тонн, набрали долгов. Верховный Совет СССР допустил референдум о сохранении СССР, союзные республики меняли вопросы кто как хотел, результаты референдума просто проигнорировали, Верховный Совет РСФСР ратифицировал Беловежские соглашения. Не было других партий. кроме КПСС, так что ответственность её, как за распад СССР, так и за последующий бардак. Кто нибудь верит, что в нынешней КПРФ не такие люди, как в КПСС, а все честные патриоты? Многое не нравится в нашей власти, но лучше всё менять медленно, без революций.Комментировать
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