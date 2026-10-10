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Север Пресс

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Дорожники Нового Уренгоя усилили работу после первого снегопада

Дорожники Нового Уренгоя усилили работу после первого снегопада

Первый снегопад дал старт зимнему сезону в городе. Дорожные службы перешли на усиленный режим работы, чтобы не допустить аварий и заторов.

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