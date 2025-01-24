ЯНАО снова попал в лидеры по количеству киберпреступлений

В МВД России составили список регионов, где чаще всего совершались киберпреступления. ЯНАО вышел из тройки лидеров, в которой он был в 2023 году, но остался в десятке субъектов РФ, где значительную долю занимают IT-преступления.
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