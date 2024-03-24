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proavto21

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  • Ливень
    ))))))Lada хватит на вс...
  • Вениамин
    Москвич этот даже за бесплатно не нужен, гнить начинает уже  через месяц, лучше рассмотреть что нибудь у сузуки, там ...«Москвич 3» стал ...
  • Ливень
    у avtovaz было куча времени и ресурсов чтоб потеснить и стать снова Автоваз... теперь самому avtovaz придётся потесни...АвтоВАЗ собираетс...

Собирательный образ: тест-драйв кроссовера Livan X6 Pro

Собирательный образ: тест-драйв кроссовера Livan X6 Pro

﻿﻿Слегка «квадратный» силуэт Livan X6 Pro утончен и соответствует современной автомобильной моде, но он также понравится водителям, которые ностальгируют по дизайну автомобилей ушедшей эпохи и восхищаются изящными формами современных легковых автомобилей.

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