Собирательный образ: тест-драйв кроссовера Livan X6 Pro

Слегка «квадратный» силуэт Livan X6 Pro утончен и соответствует современной автомобильной моде, но он также понравится водителям, которые ностальгируют по дизайну автомобилей ушедшей эпохи и восхищаются изящными формами современных легковых автомобилей.
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