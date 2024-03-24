Собирательный образ: тест-драйв кроссовера Livan X6 Pro

﻿﻿Слегка «квадратный» силуэт Livan X6 Pro утончен и соответствует современной автомобильной моде, но он также понравится водителям, которые ностальгируют по дизайну автомобилей ушедшей эпохи и восхищаются изящными формами современных легковых автомобилей.