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Царьград

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РЖД построят новый плацкартный вагон с длинными полками к 2026 году

РЖД построят новый плацкартный вагон с длинными полками к 2026 году

В 2026 году РЖД планируют завершить строительство плацкартного вагона с удлинёнными полками. Заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников сообщил, что разработка ведется совместно с Тверским вагоностроительным заводом на форуме "Общественный транспорт 2026".

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