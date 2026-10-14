РЖД построят новый плацкартный вагон с длинными полками к 2026 году

В 2026 году РЖД планируют завершить строительство плацкартного вагона с удлинёнными полками. Заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников сообщил, что разработка ведется совместно с Тверским вагоностроительным заводом на форуме "Общественный транспорт 2026".