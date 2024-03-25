Песков заявил, что МОК не общается со спортивными властями России

Международный Олимпийский комитет не поддерживает диалог с российскими властями, а посольство Российской Федерации во Франции не может установить контакт с организаторами Олимпийских игр уже на протяжении многих недель.
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