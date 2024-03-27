Криптобиржа KuCoin столкнулась с массовым выводом средств после предъявленных ей вчера обвинений

Одна из популярных платформ для торговли криптовалютой, крипторбиржа KuCoin столкнулась со массовым оттоком средств после того, как власти Соединенных Штатов предъявили уголовные обвинения основателям биржи, Чун Гану и Ке Тангу.
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