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FiNE NEWS

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Euroclear обжаловал взыскание 32 миллиардов рублей в пользу УК «Первая»

Euroclear Bank обратился в кассационный суд с жалобой на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который обязал банк выплатить около 32 миллиардов рублей по иску АО «Управляющая компания „Первая“».

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