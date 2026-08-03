Euroclear обжаловал взыскание 32 миллиардов рублей в пользу УК «Первая»

Euroclear Bank обратился в кассационный суд с жалобой на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который обязал банк выплатить около 32 миллиардов рублей по иску АО «Управляющая компания „Первая“».
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