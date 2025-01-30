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Петербургский дневник

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Большинство родителей выпускников колледжей в Петербурге рассчитывают, что ребенок будет учиться в вузе

Большинство родителей выпускников колледжей в Петербурге рассчитывают, что ребенок будет учиться в вузе

Взрослые стараются учитывать интересы и способности При выборе колледжа для ребенка родители, как правило, ориентируются на интересы и способности студента, а также на востребованность профессии и уровень зарплаты.

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