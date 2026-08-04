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Вести Севастополь

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В Севастополе растёт интерес к бесплатной школе здоровья: проект уже посетили более 200 человек

В Севастополе растёт интерес к бесплатной школе здоровья: проект уже посетили более 200 человек

С начала старта работы бесплатной школы здоровья её посетили уже более 200 севастопольцев.С начала старта работы бесплатной школы здоровья её посетили уже более 200 севастопольцев, и с каждой неделей участников становится больше.

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