В Севастополе растёт интерес к бесплатной школе здоровья: проект уже посетили более 200 человек

С начала старта работы бесплатной школы здоровья её посетили уже более 200 севастопольцев.С начала старта работы бесплатной школы здоровья её посетили уже более 200 севастопольцев, и с каждой неделей участников становится больше.
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