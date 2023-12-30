Непобедимый Махачев, впечатляющий Головин и возродившийся Медведев: лучшие спортсмены России 2023 года

Ислам Махачев провёл две успешные защиты титула в лёгком весе и возглавил сводный рейтинг бойцов UFC, а Александр Большунов продолжил безраздельно доминировать в национальных соревнованиях по лыжным гонкам.
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