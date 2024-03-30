Неизлечимое горе Селин Дион: история болезни, поставившей крест на ее карьере

Легендарной канадской певице Селин Дион сегодня исполняется 56 лет. Она довольно в раннем возрасте обрела мировую славу и всемирную любовь, однако одна вещь в одночасье изменила ее жизнь — у Селин обнаружили неизлечимую болезнь.