Неизлечимое горе Селин Дион: история болезни, поставившей крест на ее карьере

Легендарной канадской певице Селин Дион сегодня исполняется 56 лет. Она довольно в раннем возрасте обрела мировую славу и всемирную любовь, однако одна вещь в одночасье изменила ее жизнь — у Селин обнаружили неизлечимую болезнь.
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