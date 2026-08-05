MPLX LP отчиталась за II квартал 2026 года

Американское энергетическое партнерство MPLX LP (NYSE: MPLX), специализирующееся на транспортировке, хранении и переработке природного газа, нефти и сжиженных углеводородных газов, представило финансовые результаты за второй квартал 2026 года.
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