В России оценят способность семей оплачивать ЖКУ

Счетная палата предлагает разработать методику, которая позволит оценить способность российских семей оплачивать жилищно-коммунальные услуги, рассказала аудитор Счетной палаты Наталья Трунова в интервью РИА Новости.
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