Замглавы Подольска и начальника котельной задержали после отключения отопления

В рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, следователи Подмосковья задержали замглавы администрации Подольска, гендиректора патронного завода и начальника котельной после взрыва на теплотрассе 4 января.