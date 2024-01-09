Замглавы Подольска и начальника котельной задержали после отключения отопления

В рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, следователи Подмосковья задержали замглавы администрации Подольска, гендиректора патронного завода и начальника котельной после взрыва на теплотрассе 4 января.
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