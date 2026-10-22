5 сентября 2027 года в Санкт-Петербурге пройдет 100-й марафон «Пушкин – Петербург». Помимо основной дистанции 42,2 км, участникам также доступны: 30 км, 10 и 5 км.
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