Свадебная летняя мода: платье, которое захочется носить и после торжества

Фото: Соцсети За последнее десятилетие свадебное платье претерпело нечто вроде ребрендинга. Раньше сама идея надеть в свой особенный день что-либо, кроме белого, была революционной, новаторской и вообще немыслимой (на это решались только хулиганки и бунтарки).