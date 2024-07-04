Свадебная летняя мода: платье, которое захочется носить и после торжества

Фото: Соцсети За последнее десятилетие свадебное платье претерпело нечто вроде ребрендинга. Раньше сама идея надеть в свой особенный день что-либо, кроме белого, была революционной, новаторской и вообще немыслимой (на это решались только хулиганки и бунтарки).
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