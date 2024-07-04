Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Свадебная летняя мода: платье, которое захочется носить и после торжества

Фото: Соцсети За последнее десятилетие свадебное платье претерпело нечто вроде ребрендинга. Раньше сама идея надеть в свой особенный день что-либо, кроме белого, была революционной, новаторской и вообще немыслимой (на это решались только хулиганки и бунтарки).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх