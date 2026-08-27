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Регионы России

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Более 120 выпускников медколледжа трудоустроятся на подмосковную скорую помощь в 2026 году

Более 120 выпускников медколледжа трудоустроятся на подмосковную скорую помощь в 2026 году

Московская областная станция скорой медицинской помощи в 2026 году примет на работу 121 выпускника Московского областного медицинского колледжа, обучавшегося по целевым договорам, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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