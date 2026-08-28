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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниэль Кормье: «Аспиналл должен быть в UFC. Его необходимо вернуть в бои как можно скорее»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье считает, что UFC необходимо приложить все усилия, чтобы договориться с Томом Аспиналлом .

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