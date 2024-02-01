Посол Антонов: США не желают завершения конфликта на Украине

Отправка США Украине высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB показывает, что Соединенные Штаты не желают завершения конфликта, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в Telegram-канале диппредставительства.
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