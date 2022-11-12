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Ансамбль «Курсантское братство» выступил для военнослужащих участников СВО

Ансамбль «Курсантское братство» выступил для военнослужащих участников СВО

В концертной программе были продемонстрированы вокальные номера различных жанров, казачьи, кавказские и современные танцы, а также юмористические зарисовки.

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