Нетаньяху отложил визит в Азербайджан из-за обострения ситуации в Газе и Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил визит в Азербайджан, запланированный на 7–11 мая, из-за обострения ситуации в секторе Газа и Сирии, а также плотного военно-политического графика, сообщила 3 мая его канцелярия.