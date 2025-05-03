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Нетаньяху отложил визит в Азербайджан из-за обострения ситуации в Газе и Сирии

Нетаньяху отложил визит в Азербайджан из-за обострения ситуации в Газе и Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил визит в Азербайджан, запланированный на 7–11 мая, из-за обострения ситуации в секторе Газа и Сирии, а также плотного военно-политического графика, сообщила 3 мая его канцелярия.

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