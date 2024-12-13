Доцент Кулик: холодный воздух может стать триггером для обострения бронхиальной астмы

Доцент кафедры факультетской и поликлинической терапии Амурской государственной медицинской академии Минздрава России Екатерина Кулик в беседе с Life перечислила факторы, которые способствуют развитию бронхиальной астмы в зимний период.
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