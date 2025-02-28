Боец Добрый: ВСУ вырыли недоступные для БПЛА норы у курского села Погребки

Виктор Тимошевский

А "Тосочками" нельзя было выкурить крысят из нор? Слава нашим бойцам,Погребки наши и освобождение Курской области продолжается.Но основные бои еще впереди.Та же Суджа. ВСУ там укрепились сильно. Да и границу свою будут держать.