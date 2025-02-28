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Боец Добрый: ВСУ вырыли недоступные для БПЛА норы у курского села Погребки

Боец Добрый: ВСУ вырыли недоступные для БПЛА норы у курского села Погребки

Бойцы ВС РФ, освобождавшие курское село Погребки, обнаружили на подступах к нему вырытые военнослужащими ВСУ норы, которые были недоступны для российских БПЛА, рассказал командир штурмовой роты с позывным Добрый на видео, обнародованном Минобороны РФ.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
А &quot;Тосочками&quot; нельзя было выкурить крысят из нор? Слава нашим бойцам,Погребки наши и освобождение Курской области продолжается.Но основные бои еще впереди.Та же Суджа. ВСУ там укрепились сильно. Да и границу свою будут держать.
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