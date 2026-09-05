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Контрафронт

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Колумбия: двое солдат были убиты и пятеро ранены в результате предполагаемой атаки беспилотника...

Колумбия: двое солдат были убиты и пятеро ранены в результате предполагаемой атаки беспилотника Армии национального освобождения (ELN) на военную базу Эль-Трапиче в муниципалитете Оканья, департамент Северный Сантандер, в ночные часы.

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