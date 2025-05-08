Samsung договорилась о покупке аудиобизнеса Masimo за $350 млн** Samsung ч...

Samsung договорилась о покупке аудиобизнеса Masimo за $350 млнSamsung через свою дочернюю компанию Harman договорилась о покупке аудиоподразделения американской корпорации Masimo, в которое входят легендарные бренды Bowers & Wilkins, Denon, Marantz и Polk Audio.