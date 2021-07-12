Статья в The Lancet подтвердила безопасность "Спутника V" для пожилых

Вакцинация населения в Сан-Марино проводилась весной нынешнего года, и в период с 4 марта по 8 апреля, как говорится в сообщении, было проведено исследование среди лиц, которые получили прививку одним или обоими компонентами российской вакцины.
Вакцинация населения в Сан-Марино проводилась весной нынешнего года, и в период с 4 марта по 8 апреля, как говорится в сообщении, было проведено исследование среди лиц, которые получили прививку одним или обоими компонентами российской вакцины.
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