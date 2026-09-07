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FiNE NEWS

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Кушнер: Трамп стремится не просто прекратить военные действия на Украине, а обеспечить долгосрочный мир

Зять бывшего президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер, в ходе переговоров в Киеве подчеркнул, что Трамп хочет не просто завершить военные действия на Украине, а добиться долгосрочного мира.

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