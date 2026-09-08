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Аргументы недели

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Полиция задержала 21-летнего курьера мошенников за обман пенсионера на 9,3 млн

Полиция задержала 21-летнего курьера мошенников за обман пенсионера на 9,3 млн

Сотрудники полиции задержали 21-летнего подозреваемого в хищении 9,3 миллиона рублей у пенсионера из деревни Вартемяги во Всеволожском районе.

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