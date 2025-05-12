❗️🔊Президент России Владимир Путин на переговорах в Турции в этот четверг потребует капитуляции Украины.
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❗️🔊Президент России Владимир Путин на переговорах в Турции в этот четверг потребует капитуляции Украины.