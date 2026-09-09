В Польше разразился новый скандал из-за Украины

В городе Рашин местные жители возмутились после появления возле школы парковочных мест, обозначенных синими и жёлтыми линиями, пишет Wprost.
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