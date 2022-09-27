Большинство жителей Читы не знают, куда бежать в случае необходимости

По данным опроса сетевого издания ZAB.RU, 90% жителей Читы не знают, куда бежать в случае опасности. Вопрос заключался в следующем - знаете ли вы, где находится ближайшее к вам укрытие или бомбоубежище?В опросе приняли участие 1033 человека.